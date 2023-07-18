Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по подростку, получившему 70 ножевых под Новосибирском

Мальчик до сих пор в больнице. Фото: "АСТ-54". Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить ему доклад о промежуточных результатах расследования дела по подростку, получившему свыше 70 ножевых. Произошло ЧП в Плотниково 29 июня. По сей день случившееся не дает покоя местным жителям.

– В ходе конфликта несовершеннолетнему были нанесены множественные удары ножом. Ранее главе СК России руководителем регионального следственного управления уже был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, – уточнили в СКР.

В СК напомнили, что жители региона недовольны мерой пресечения одному из нападавших.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители Плотникова в недоумении. Они не понимают, почему одного из истязателей мальчика - 14-летнего подростка - оставили дома.

- Мы не понимаем, почему один обвиняемый в изоляторе, а второй - под домашним арестом. Он ходит по двору и улыбается, на него смотрят дети. Обе семьи живут, будто ничего не произошло, - поделилась с КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. повторно доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела.

– Ход дела поставят на контроль в центральном аппарате ведомства, – заключили в СК.

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