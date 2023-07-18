Под Новосибирском работодателя заставили выплатить более 50 тысяч задолженности по зарплате

С мая по октябрь 2022 года индивидуальный предприниматель не платил своим сотрудникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснозерском районе Новосибирской области работникам выплатили более 50 тысяч рублей задолженности по зарплате. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Выяснилось, что с мая по октябрь 2022 года индивидуальный предприниматель не платил своим сотрудникам. Более того, работодатель уклонялся от заключения трудовых договоров.

− В результате принятых мер прокурорского реагирования трудовые права заявителей восстановлены, в полном объеме погашена задолженность по заработной плате, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Самого индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по частям 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ – «Уклонение от оформления трудового договора, невыплата в установленный срок заработной платы».

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