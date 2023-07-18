Студенты СГУПСа будут участвовать в реализации программ созданного Консорциума «Развитие российского транспортного машиностроения»

На выставке ИННОПРОМ-2023 подписали соглашение о создании Консорциума «Развитие российского транспортного машиностроения». Фото: Пресс-центр СГУПСа

На полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписано соглашение о создании Консорциума «Развитие российского транспортного машиностроения», в состав которого вошли предприятия холдинга «Синара - Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС).

Соглашение заключено в рамках реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации до 2030 года. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров холдинга СТМ Александр Мишарин, ректор СГУПСа Алексей Манаков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор УрГУПСа Александр Галкин.

«Лучшие студенты и преподаватели вуза привлечены к разработке и реализации этого проекта», - прокомментировал ректор СГУПСа Алексей Манаков. Фото: Пресс-центр СГУПСа

Деятельность консорциума будет направлена на создание инновационного подвижного состава с использованием эксклюзивных технологических решений, разработанных сотрудниками СГУПСа, УрГУПСа и УрФУ, а также ведущих предприятий по производству путевой техники «Калугапутьмаш» и «Ремпутьмаш» (входят в холдинг СТМ). Работа будет проводиться с учетом научно-исследовательских и образовательных интересов и текущих проектов с целью скорейшего применения инноваций на предприятиях по производству путевой техники.

Соглашение заключено в рамках реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации до 2030 года. Фото: Пресс-центр СГУПСа

- Консорциум позволит получить синергетический эффект от совместной работы над проектами ведущих вузов и предприятий страны, обладающих уникальными компетенциями в сфере создания путевой техники, а также обеспечит создание новой площадки для разработки инновационного подвижного состава. Уверен, научные разработки и практический опыт участников придадут новый импульс развитию производственного потенциала отрасли транспортного машиностроения, будут способствовать расширению рынка ключевых высокотехнологичных устройств и комплектующих. Созданный сегодня консорциум открыт для присоединения новых участников. Впереди много совместных проектов, на ближайшую перспективу в приоритете работа над такими инновационными проектами, как рельсошлифовальный поезд РШП 2.0, комплекс по замене рельсовых плетей КЗРП, - сообщил председатель совета директоров холдинга СТМ Александр Мишарин.

С 2022 года Холдинг СТМ и СГУПС реализуют проект рельсошлифовального поезда 2.0. Фото: Пресс-центр СГУПСа

- Совместная разработка новых технологий в сфере транспортного машиностроения уже доказала свою эффективность: с 2022 года Холдинг СТМ и СГУПС реализуют проект рельсошлифовального поезда 2.0. В рамках этой работы на территории нашего университета организован проектный офис, оснащенный новейшим программным обеспечением, создана инфраструктура для проведения испытаний новых технологий рельсошлифования. Лучшие студенты и преподаватели вуза привлечены к разработке и реализации этого проекта, - прокомментировал ректор СГУПСа Алексей Манаков.