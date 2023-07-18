Ученые НГУ занимаются предсказанием структур белков с помощью нейросети

Согласно международному предметному рейтингу QS World University Rankings среди российских вузов Новосибирский госуниверситет занимает третье место по естественным наукам. Фото: Светлана ЕРЫГИНА

Ученые лаборатории белковой инженерии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета с помощью нейросети Google AlphaFold занимаются предсказанием структур белков репарации из суперсемейства «спираль-шпилька-спираль» (HhH) и исследуют возможность их использования как шаблонов для установления структур белков методом молекулярного замещения. Открытие новых ферментов репарации позволит решать различные задачи биотехнологии и фундаментальной медицины. Например, секвенировать с их помощью деградированную ДНК, чтобы реконструировать генетическую историю человечества с древнейших времен и, анализируя древние захоронения, узнать, на каком этапе его развития в человеческом геноме возникли мутации, вызывающие онкологические заболевания.

- Нейросеть AlphaFold обучена на миллионах разных последовательностей. Зная последовательность белка и аминокислот в нем, мы можем получить модель. Ее можно сравнить с экспериментальными данными и узнать пространственное строение белка, обойдя так называемую фазовую проблему, которая мешает расшифровывать структуру белков с нуля. В настоящее время мы занимаемся массовым предсказанием структур интересующих нас белков из разных видов организмов, - объяснил заведующий лабораторией доктор биологических наук Дмитрий Жарков.

Исследования проходят в рамках масштабного проекта, поддержанного программой стратегического лидерства «Приоритет-2030».