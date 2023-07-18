В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 17-летнего парня на «зебре»

В Советском районе неустановленный водитель сбил 17-летнего парня на «зебре». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска неустановленный водитель сбил 17-летнего парня на «зебре». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

ДТП произошло в 14:30 в понедельник, 17 июля. Водитель двигался по улице Шлюзовой. У дома № 14 он наехал на пешехода – молодой человек переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход − юноша 2006 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, − рассказали в городской Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Госавтоинспекция по Новосибирску попросила всех, кто располагает какой-либо информацией по ДТП, позвонить по номерам 232-23-35 (отдел розыска), 232-23-21 (дежурная часть).

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