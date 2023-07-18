После пропажи туристки во время сплава по реке Снежная в Бурятии возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по Бурятии // соцсети.

После пропажи туристки во время сплава по реке Снежная в Иркутске возбудили уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает Восточное МСУТ СК на транспорте.

– Следствие установило, что днем 6 июля 2023 года на реке Снежная в Иркутской области опрокинулись 4 катамарана. 8 человек оказались в воде. Семерых удалось найти живыми. При этом местонахождение одной девушки до настоящего момента не установлено, – говорится в сообщении транспортного СК.

Накануне стало известно, что поиски пропавшей туристки приостановили.

Следователи и следователи-криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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