Снова +30 градусов: в Новосибирск возвращается жара

Жара в Новосибирске поднимется до +30.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске снова будет солнечно и очень жарко. В ночь на 19 июля синоптики обещают температура +16…+18 градусов, а днем +28…+30.
— Будет ясно, без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области станет еще жарче: ночью +13…+18, а днем +28…+33. Будет солнечно, местами подует сильный ветер до 14 метров в секунду.
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