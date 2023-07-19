Снова +30 градусов: в Новосибирск возвращается жара

Жара в Новосибирске поднимется до +30. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске снова будет солнечно и очень жарко. В ночь на 19 июля синоптики обещают температура +16…+18 градусов, а днем +28…+30.

— Будет ясно, без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области станет еще жарче: ночью +13…+18, а днем +28…+33. Будет солнечно, местами подует сильный ветер до 14 метров в секунду.

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