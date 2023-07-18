С начала года в Новосибирскую область прибыло более 26 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область прибыло 26 275 мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую область прибыло 26 275 мигрантов. Данные приведены за период с января по май 2023 года. Статистика опубликована на сайте Росстата.

В 2023 году территорию Новосибирской области покинуло 23 017 мигрантов.

Таким образом, миграционный прирост составил 3 258 человек. Большая часть иностранных граждан обосновалась в Новосибирске − 2 078 человек. На втором месте – Новосибирский район, туда заехали 1 405 мигрантов. Замыкает тройку лидеров город Бердск – 313 человек.

Примечательно, что за аналогичный период 2022 года в регион прибыло больше мигрантов – почти 28 тысяч. Убыло тоже больше – 23 805 человек.

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