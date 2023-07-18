95-летняя пенсионерка застряла под ванной в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В квартире на улице Петухова помощь спасателей понадобилась 95-летней женщине. Она застряла под ванной.

– Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 12:37 17 июля. Пенсионерка 1927 года рождения просила помощи. Пожилую женщину извлекли из-под ванны, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что на спасение бабушки ушло больше часа. При каких обстоятельствах она оказалась под ванной, в МАСС не уточнили.

Пенсионерку передали бригаде скорой для оказания медицинской помощи.

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