95-летняя пенсионерка застряла под ванной в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В квартире на улице Петухова помощь спасателей понадобилась 95-летней женщине. Она застряла под ванной.
– Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 12:37 17 июля. Пенсионерка 1927 года рождения просила помощи. Пожилую женщину извлекли из-под ванны, – говорится в сводке МАСС.
Известно, что на спасение бабушки ушло больше часа. При каких обстоятельствах она оказалась под ванной, в МАСС не уточнили.
Пенсионерку передали бригаде скорой для оказания медицинской помощи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер