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НовостиОбщество18 июля 2023 2:53

95-летняя пенсионерка застряла под ванной в Новосибирске

Бабушку передали медикам
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
95-летняя пенсионерка застряла под ванной в Новосибирске.

95-летняя пенсионерка застряла под ванной в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В квартире на улице Петухова помощь спасателей понадобилась 95-летней женщине. Она застряла под ванной.

– Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 12:37 17 июля. Пенсионерка 1927 года рождения просила помощи. Пожилую женщину извлекли из-под ванны, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что на спасение бабушки ушло больше часа. При каких обстоятельствах она оказалась под ванной, в МАСС не уточнили.

Пенсионерку передали бригаде скорой для оказания медицинской помощи.

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