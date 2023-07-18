В Новосибирске спасатели вытащили собаку из сливной ямы

В Новосибирске спасатели вытащили собаку, упавшую в сливную яму. Фото: Спасатели МАСС

В Ленинском районе Новосибирска спасатели вытащили собаку, упавшую в сливную яму. Инцидент произошел по адресу 4-й Порт-Артурский переулок.

Спасательную операцию провели в понедельник, 17 июля. Представители Муниципальной аварийно-спасательной службы достали бедное животное из резервуара для отходов.

После этого собаку передали хозяину − 74-летнему мужчине. О состоянии животного не сообщается.

Напомним, в минувшее воскресенье спасатели вызволили кошку, которая застряла между труб. Инцидент произошел на улице Ильича.

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