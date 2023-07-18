В Новосибирске прокуратура провела встречу с жителями Хилокской и Малыгина

В Новосибирске прокуратура встретилась с жителями улиц Хилокская и Малыгина. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура встретилась с жителями улиц Хилокская и Малыгина. В рамках рабочей встречи собравшиеся обсудили ряд важных вопросов.

В мероприятии приняли участие сотрудники региональной прокуратуры, прокуратуры Новосибирска, Ленинского и Новосибирского районов, представители мэрии, администрация Ленинского и Новосибирского районов, полицейские.

Среди «наболевших» тем была работа «Хилокского» рынка. Также обсуждали, как правоохранители борются с преступностью.

− Волнующие жителей вопросы взяты прокуратурой на контроль. Обращения, озвученные гражданами в ходе встречи, будут проверены, − подчеркнули в пресс-службе прокуратуры НСО.

Кроме того, перед местными жителями отчитались об исполнении прокуратурой и мэрией пунктов дорожных карт.

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