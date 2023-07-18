В Новосибирске в массовом ДТП на Бердском шоссе пострадали двое детей

На Бердском шоссе собрался паровозик из трех машин. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП – на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей.

ДТП произошло вечером в понедельник, 17 июля, у дома по адресу Разъездная, 13. Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, автомобиль Chery Tiggo врезался в Honda Fit. От удара «Хонду» отбросило в «Тойоту Карину ED». Все три иномарки двигались в попутном направлении.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля Honda Fit: девочка 2013 года рождения и мальчик 2011 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

На место прибыли сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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