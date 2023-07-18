«Нужны деньги, чтобы помочь семье»: студентка из Новосибирска продает девственность за 17 млн рублей

18-летняя студентка из Новосибирска решила продать свою девственность. Фото: first-night.com

18-летняя студентка из Новосибирска решила продать свою девственность. За это она просит 190 тысяч долларов – 17,2 миллиона рублей.

Анкета опубликована на одном из тематических сайтов. В ней указано, что девушка хочет познакомиться с представителем сильного пола для отношений по расчету.

− Вредных привычек нет, мне нужны деньги, чтобы оплатить обучение и помочь семье, − написала сибирячка.

Девушка призналась, что никогда не состояла в отношениях. Встречу с потенциальным половым партнером она попросила провести в хорошем ресторане. Одно из условий – чтобы место было людным.

Также в анкете говорится, что параметры сибирячки составляют 89/69/101. Она рассматривает сделку только на территории России.

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