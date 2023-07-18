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НовостиОбщество18 июля 2023 0:46

Улицу Котовского в Новосибирске перекрыли до 25 июля из-за ремонта теплосетей

Об этом предупредили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Проехать нельзя в районе жилого дома № 27.

Проехать нельзя в районе жилого дома № 27.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Проехать нельзя в районе жилого дома № 27.

Как объяснили в мэрии, на теплотрассе проводится аварийный ремонт. Из-за этого пришлось перегородить часть дороги. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что на магистральной теплосети по улице Котовского выявили дефекты.

Проезд будет закрыт по 25 июля.

− Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, − призывают в мэрии.

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