Улицу Котовского в Новосибирске перекрыли до 25 июля из-за ремонта теплосетей

Проехать нельзя в районе жилого дома № 27.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Проехать нельзя в районе жилого дома № 27.
Как объяснили в мэрии, на теплотрассе проводится аварийный ремонт. Из-за этого пришлось перегородить часть дороги. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что на магистральной теплосети по улице Котовского выявили дефекты.
Проезд будет закрыт по 25 июля.
− Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, − призывают в мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер