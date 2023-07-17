Новосибирцы мечтают зарабатывать в месяц 136 тысяч рублей

Новосибирцы мечтают о зарплате в 136 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Новосибирска назвали размер зарплаты своей мечты. Как сообщает сервис «Работа.ру», она равняется 136 296 рублям в месяц. Данные предоставлены на основе опроса, в котором приняло участие 3200 россиян старше 18 лет.

Кстати, вместе с новосибирцами скромничают в мечтах о размере зарплаты жители Самарской и Воронежской областей - 134 и 133 тысячи рублей в месяц соответственно.

Возглавила список Тюмень: жителям региона хочется получать в месяц 221 тысячу рублей. Скромнее аппетиты у москвичей - 193 454 рубля, следом идут башкиры - 169 827 рублей, а потом ростовчане - 165 432 рубля. Жители Краснодарского края видят идеальной зарплату в 154 758 рублей, Свердловской области - 153 040 рублей и Санкт-Петербурга - 151 556 рублей.

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