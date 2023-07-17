Жили в соседних домах: стали известны подробности гибели мальчиков на реке Чумыш

На реку дети уехали без разрешения родителей. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В Тальменском районе Алтая 15 июля произошла трагедия. На реке Чумыш утонули два подростка. Одного из них успели вытащить, а второго унесло течением.

- 10-летний мальчик, которого спасли, умер на берегу. Он был единственным выжившим в страшном ДТП на железнодорожном переезде в машине своей учительницы осенью 2021 года. Тогда погибли три школьника. С момента громкой аварии прошло около двух лет, - сообщили жители села Наумово Аmic.ru.

15 июля друзья отправились на речку без взрослых - в компании других ребят. Всего их было пятеро. Ехали на велосипедах. Когда двое начали тонуть, их бросился спасать 20-летний парень. 10-летнего он успел вытащить, а его друга, которому было 11, унесло течением вниз. Его тело нашли утром следующего дня.

– Тогда, после ДТП, троих с одной улицы хоронили, а сегодня двоих – мальчишки в соседних домах проживали, – рассказал сельчанин журналистам.

У 10-летнего мальчика после аварии были серьезные проблемы со здоровьем. Он очень долго восстанавливался и был на домашнем обучении, но смог вернуться в школу. Второй погибший был из многодетной семьи – самый старший из троих детей. Обе семьи положительные.

В СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Проводится расследование.

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