Новосибирские медики из центра Мешалкина будут лечить онкобольных новым источником атомной энергии

В центр Мешалкина привезли терапевтический центр для онкобольных за 70 миллионов рублей. Фото: https://vk.com/meshalkinclinic

В новосибирском центре Мешалкина онкобольных пациентов будут лечить с помощью второго источника атомной энергии. Первые больные уже испытали новое оборудование для контактно-лучевой терапии. Информацию об этом сообщает пресс-служба клиники.

Новый гамма-терапевтический комплекс за 70 миллионов рублей купили по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Устройство под названием «Брахиум» разработали ученые Госкорпорации «Росатом». В его основе — новейшие достижения в области атомной энергии.

Раньше работа с иностранным оборудованием замедляла реализацию лечебного плана — источники излучения меняли только поставщики устройства за границей. С отечественным «Брахиумом», конечно, эта проблема отпала.

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