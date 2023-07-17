Ученые рассказали, как капризы погоды и аномальная жара в Новосибирской области влияют на здоровье

Погода в Новосибирской области как будто сошла с ума. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь» / предоставлено читателями

Лето 2023 года преподносит жителям Новосибирска и области новые рекорды и сюрпризы. Мощные грозовые ливни и град с яйцо сменяют аномальные +50 на уличных термометрах сельчан. Связаны ли температурные рекорды с глобальным потеплением и как такие перепады влияют на здоровье — узнали журналисты Горсайта.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, немыслимые тепловые рекорды и скачки погоды связаны с глобальным изменением климата. Сейчас резкие перепады стали привычным делом — все чаще непродолжительная жара сменяется прохладой с осадками.

От аномальной жары плохо и людям, и растениям. В первой декаде июня было очень мало дождей, а в последней — заморозки. Малое количество влаги в почве и сильная жара ведут к рискам для аграриев. В регионе уже повторно засаживали погибшие от солнца зерновые культуры.

Высокие температуры оборачиваются для горожан тепловыми ударами, обезвоживанием и стрессами для сердечно-сосудистой системы. Рост температур и одновременное увеличение наводнений создают благоприятную среду для развития насекомых — переносчиков болезней. Кроме этого, теплое солнце и влага способствуют росту разных сорняков, пыльца которых — сильнейший аллерген.

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