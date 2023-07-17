Под Новосибирском мастер по ремонту мобильных избил клиента табуреткой

Избитый клиент обратился в полицию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытка отремонтировать сломанный мобильник закончилась для бердчанина плачевно. Подробности сообщил «Свидетель Бердск».

- Мужчина обратился в отдел по ремонту сотовых в один из ТЦ города. За работу заплатил заранее. Сотрудница сказала, что придется немного подождать: в данный момент нет нужной детали, - говорится в издании.

Через полторы недели заказчик пришел в отдел снова, чтобы узнать, когда можно забрать телефон. На это ему ответили, что мастер «не может его отремонтировать прямо сейчас». Тогда мужчина попросил отменить заказ и вернуть деньги.

- Сотрудница отдела наотрез отказалась возвращать деньги. Когда заказчик включил камеру на телефоне и попросил уточнить, почему, в дело вмешался мастер. Конфликт между мужчинами из словесной перепалки перерос в драку, - рассказали подробности журналисты.

В какой-то момент мастер схватил табуретку и ударил ею клиента по голове. Тот едва успел прикрыться рукой. Утихомирили драчунов росгвардейцы, которых вызвал охранник из соседнего отдела. Пострадавший написал заявление в полицию: врачи диагностировали у него перелом.

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