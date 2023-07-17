У жителей Оби из крана бежит вода цвета кока-колы

Вода коричневого цвета бежала из кранов горожан с 4 часов дня. Фото: Город Обь Онлайн/ВКонтакте.

Жители города Оби пожаловались на воду коричневого цвета, что бежит из кранов. О проблеме они сообщили в паблике «Город Обь Онлайн».

– Дом №57 на Геодезической. С 16 часов вот такая вода. До этого отключали совсем, – написала одна из жительниц города.

Одна из подписчиц паблика сообщила, что «сейчас так везде – воду горячую запускают», другая предложила прогнать ее.

Но большинство интернет-пользователей воспользовались этим поводом, чтобы пошутить. Многие написали, что на самом деле это не вода, а «Кока-кола». Были и другие варианты – растворимый кофе, квас, чай, «нефильтрованное пиво», персиковый сок, «Юппи» и даже мед.

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