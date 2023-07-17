В Бердске два дня искали москвича, утонувшего на глазах у подруги

Мужчина приехал в гости и утонул. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два дня искали в Бердске парня, который утонул на глазах у спутницы. Трагедия произошла 14 июля на Новосибирском водохранилище в районе базы отдыха «Наука».

– Пара гуляла по воде. Со слов очевидцев, в один момент парень провалился в воду: взмахнул руками и исчез, – сообщает «Свидетель Бердск». – Девушка позвала на помощь, а потом попыталась найти его самостоятельно, но безуспешно.

На место приехали полицейские, которые вызвали спасателей. Водолазы искали парня до темноты, но так и не нашли. Поисковые работы продолжились 15 июля. В воде несколько часов работали два водолаза. Тело мужчины обнаружили в 100 метрах от берега на глубине около 7 метров.

– По словам очевидцев трагедии, мужчина не умел плавать и просто неожиданно попал в яму на дне, – уточнили в издании.

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