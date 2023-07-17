Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сироты, обманутого в Новосибирской области

Бастрыкин заинтересовался делом сироты из Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после проверки обращения от сироты из Новосибирской области. О нарушении прав сибиряка сообщили в Информационном центре СК России.

— В приемную «ВКонтакте» обратился сирота из города Купино Новосибирской области по вопросу нарушения его жилищных прав. После выпуска из детдома ему предоставили квартиру с сыростью, без горячей воды и с долгами за коммунальные услуги. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, — указано в публикации ведомства.

После проверки Бастрыкин поручил руководителю СК региона Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Дело на контроле федерального отдела.

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