Жара +35 градусов вновь подступает к Новосибирской области

Спасатели напоминают о рисках на воде. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

Синоптики обещают: предстоящая неделя в Новосибирской области будет жаркой. Вместе с тем растут и риски возникновения неприятных инцидентов на воде. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Константин Банников.

— На этой неделе ожидается жаркая погода с повышением дневных температур воздуха до +35 градусов. Риск возникновения происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким.

По данным сервиса Gismeteo, во вторник, 18 июля, будет до +27. В среду — до 28 градусов тепла без осадков. В четверг температура немного опустится до +25, возможны сильные дожди в Новосибирске. До воскресенья будут ливни и грозы — температура 26-27 градусов.

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