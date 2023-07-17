Волонтеры отыскали родственников мужчины без памяти, найденного на трассе Новосибирск-Омск

Родственники нашли мужчину. Фото: https://vk.com/alternative.help

Волонтеры движения «Альтернатива» нашли родственников мужчины, который без памяти и документов очнулся на трассе Новосибирск-Омск. Об этом КП-Новосибирск сообщил координатор движения Алексей Никитин.

— Сегодня вечером мне позвонил его брат и сказал, что все в порядке. Родственники едут забирать мужчину из омской больницы.

Днем мужчину нашли у новосибирской трассы. Он очнулся прямо под деревом и не помнил ни имени, ни фамилии, ни профессии. Попутками сибиряк доехал до Омска — спящим на лавочке где его нашли полицейские. Оттуда он попал в больницу №11 Омска.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе во время прогулки потерялись две 3-летние сестренки.

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