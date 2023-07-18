Названа возможная причина смерти председателя СНТ, найденного на берегу Оби под Новосибирском

Региональный СК начал проверку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Названа возможная причина смерти председателя СНТ «Автомобилист» в Новосибирской области. Напомним, что тело мужчины нашли на берегу Оби в субботу 15 июля.
- Есть предположение, что он покончил с собой, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.
Однако точку в этом деле поставят следователи. Они уже начали проверку и ждут результатов экспертиз. Они установят, что произошло с председателем СНТ в роковой день.
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