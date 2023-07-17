Новосибирские полицейские прокомментировали инцидент с утонувшей в Оби «Волгой»

Спасатели достали "Волгу" в тот же день, когда она затонула. Фото: служба спасения МАСС.
Стали известны подробности инцидента с утонувшей в Оби «Волгой». Детали случившегося рассказали в ГУ МВД Росси по Новосибирской области.
– В районе «Затона» 16 июля спасатели во время водолазных работ достали со дна Оби автомобиль марки «Волга 3110», – рассказали в областном Главке. – Машина съехала в воду в тот же день. ЧП произошло на глазах у владельца авто, который приехал отдыхать на берег. Он же вызвал спасателей. В данный момент по данному факту проводится проверка.
Напомним, машина находилась в десяти метрах от берега, на глубине 2,5 метра. Она была закрыта. Внутри находились документы и палатка для отдыха.
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