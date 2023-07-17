Из нарколаборатории под Новосибирском изъяли еще 30 килограммов мефедрона

Двое безработных организовали нарколабораторию на даче под Новосибирском. Фото: УФСБ по региону.
По результатам экспертизы оперативники изъяли из нарколаборатории в Тогучинском районе Новосибирской области еще 30 килограммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В ноябре прошлого года двое безработных организовали в СНТ нарколабораторию. Созданные наркотики они сбывали через интернет на территории всего региона.
— В 2022 году оперативники изъяли из дачного дома свыше 1,5 кг готового к распространению мефедрона, свыше 2,2 тонн запрещенных к свободному обороту прекурсоров и 10 литров вещества, содержащего наркотические средства, — указали в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на даче в области двое безработных организовали нарколабораторию. Наркодилеры сейчас в СИЗО.
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