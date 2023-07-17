В Новосибирске следователи проверяют многодетную семью с родителями-маргиналами

Следователи проводят доследственную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи проводят доследственную проверку о нарушении прав малолетних детей. Как сообщили в ведомстве, новосибирка рассказала в соцсетях, что трем детям, которые живут в Кировском районе, угрожает опасность.

– Они живут вместе с родителями, которые ведут асоциальный образ жизни – злоупотребляют алкоголем и другими запрещенными веществами, – рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Следователи намерены изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики Кировского района Новосибирска на предмет халатности.

Уточним, семья проживает на улице Немировича-Данченко. Им 4, 8 и 11 лет. Мало того, что условия их проживания оставляют желать лучшего. Так родители ведут себя настолько аморально, что предаются любовным утехам на глазах детей.

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