В Новосибирске следователи проверяют многодетную семью с родителями-маргиналами

Следователи проводят доследственную проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирские следователи проводят доследственную проверку о нарушении прав малолетних детей. Как сообщили в ведомстве, новосибирка рассказала в соцсетях, что трем детям, которые живут в Кировском районе, угрожает опасность.
– Они живут вместе с родителями, которые ведут асоциальный образ жизни – злоупотребляют алкоголем и другими запрещенными веществами, – рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.
Следователи намерены изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики Кировского района Новосибирска на предмет халатности.
Уточним, семья проживает на улице Немировича-Данченко. Им 4, 8 и 11 лет. Мало того, что условия их проживания оставляют желать лучшего. Так родители ведут себя настолько аморально, что предаются любовным утехам на глазах детей.
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