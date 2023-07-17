Новосибирск стал претендентом на звание «Культурная столица года» 2024

Новосибирск — претендент на звание культурной столицы 2024. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск попал в финал ежегодного конкурса и стал номинантом на получение звания «Культурная столица года» в 2024. О конкурсе рассказали в мэрии города.

Так, заявки на участие подали 19 городов. Финалистами организаторы признали 8 из них: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Чебоксары, Томск, Чита.

— У Новосибирска большие шансы победить. В начале сентября мы будем презентовать город. Победитель получит грантовую поддержку Министерства культуры Российской Федерации и станет Культурной столицей года, – отметила вице-мэр города Анна Терешкова.

Победителя конкурса выберут после публичных презентаций городов-финалистов.

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