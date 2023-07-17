Новосибирские врачи спасли чемпиона России по панкратиону от боли

Михаил Царев и Александр Алекперов. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна/ВКонтакте.

В начале лета чемпион России по панкратиону (спортивные единоборства) Михаил Царев стал пациентом Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. В травматолого-ортопедическом отделении №4 он восстанавливал поврежденные связки на колене.

- После чемпионата России почувствовал неладное. Обратился к завотделением Александру Алекперову - он меня собирает уже не в первый раз, - рассказал спортсмен.

Хирурги провели операцию по комбинированной методике, включающей эндоскопический и открытый этапы.

- Для нашей клиники это стандартная операция, но, безусловно, мы учли повышенные запросы пациента, - прокомментировал заведующий отделением. - Связочный аппарат Михаила восстановили. Сейчас пациент проходит реабилитацию - все в штатном порядке. 17 июля он приезжал на плановую консультацию.

Спортсмен уже отложил костыли и вернулся к легким тренировкам. Он сообщил, что чувствует себя замечательно.

- Выполняю все рекомендации. Александр Александрович специалист высшего мастерства. Все проходит потрясающе, - признался Михаил Царев.

Осенью боец планирует возвращаться в большой спорт. На все вопросы отвечает, что будет драться как «молодой лев».

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