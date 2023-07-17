В Новосибирске водитель иномарки сбил девушку на «зебре»

На месте работают сотрудники ГАИ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 17 июля в Дзержинском районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили 35-летнюю девушку. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.
— ДТП произошло на улице Промышленной. 33-летний водитель Datsun сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате 35-летнюю пострадавшую увезли в больницу, — сообщили в ведомстве.
Пока неясно, какие именно травмы получила женщина. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все подробности аварии.
Кадры с места происшествия также публиковали в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Очевидцы присылали кадры с места. Фото: скрин из паблика.
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