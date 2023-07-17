На новосибирской телебашне установят огромный экран и подсветку с прожекторами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телебашню по улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска оснастят медиаэкраном, прожекторами и подсветкой. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал заместитель главного инженера филиала «Сибирский региональный центр» ФГУП «РТРС» Евгений Акимов.

Восьмиметровый экран расположат со всех сторон телебашни на отметке в 140 метров. Через огромный монитор на праздники будут запускать тематические клипы. Четыре прожектора установят на самом верху башни.

Видеоинсталляции и подсветку будут включать каждый день с закатом солнца. Зимой это время в районе 17:00, а летом — 21:00.

Ранее КП-Новосибирска писала о том, что на телебашне на Римского-Корсакова сделают художественную подсветку. Ее установят за 22 миллиона рублей.

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