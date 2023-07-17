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НовостиОбщество17 июля 2023 13:10

Новосибирские производители будут продвигать свои товары под знаком «Новосибирь»

Об этом сообщили в правительстве НСО
Светлана НИКУЛИНА
Логотип "Новосибирь". Фото: правительство НСО.

Логотип "Новосибирь". Фото: правительство НСО.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассмотрели меры по поддержке местных товаропроизводителей. Одна из них – вовлечение региональных предпринимателей в государственные и муниципальные закупки.

– Важное направление такой работы – внедрение логотипа «Новосибирь» на карточки предложений товаров, работ, услуг поставщиков и производителей Новосибирской области в сервисах электронных магазинов торговых площадок, – отметила начальник контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф. – Это даст возможность заказчику при закупках у единственного поставщика видеть продукцию региона, визуально выделяя ее среди всех предложений о поставке.

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