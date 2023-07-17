В Новосибирской области 100 детей-хулиганов отправят на специальную смену в лагерь

100 новосибирских хулиганов отправили в детский лагерь.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник, 17 июля на базе детского лагеря «Красная горка» началась спецсмена для 100 детей из Новосибирской области, нарушивших закон. Об этом сообщила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева на оперативном совещании.
— 17 июля на базе «Красной горки» началась профильная смена «Движение плюс». Участниками смены являются 100 детей из Новосибирской области, которые вступили в конфликт с законом.
Детский лагерь работает неподалеку от Речкуновской зоны отдыха — на берегу Берди. Полицейские надеются, что дети «проведут это время с пользой».
Также Елена Бахарева добавила: сейчас на территории области 3622 ребенка отдыхают в 38 загородных детских лагерях.
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