Авария с мотоциклом в центре Новосибирска перекрыла полосу движения

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 17 июля в центре Новосибирска произошла авария с участием мотоцикла. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— На Красном проспекте перед «Домом сбыта» произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают сотрудники полиции. Подробной информации о произошедшем не поступало, — указано в посте.

Подробностей о возможных пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

Судьба байкера пока неизвестна. Фото: скрин из паблика.

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