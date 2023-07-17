Авария с мотоциклом в центре Новосибирска перекрыла полосу движения

На месте работали сотрудники ГИБДД.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Днем 17 июля в центре Новосибирска произошла авария с участием мотоцикла. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— На Красном проспекте перед «Домом сбыта» произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают сотрудники полиции. Подробной информации о произошедшем не поступало, — указано в посте.
Подробностей о возможных пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
Судьба байкера пока неизвестна. Фото: скрин из паблика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер