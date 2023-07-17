В Новосибирской области объявили поиски мужчины со шрамами на правой щеке

Мужчина не выходил на связь с 10 июля. Фото: НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК/ВКонтакте.

В Новосибирской области разыскивают 50-летнего мужчину. Ориентировку с приметами пропавшего опубликовали в паблике «Новости дня Каинск Барабинск».

– Евгений Владимирович Горст ушел в неизвестном направлении. В последний раз выходил на связь 10 июля. В то время он находился в деревне Круглоозёрка Барабинского района НСО, – указано в информации.

Особые приметы мужчины – шрам на скулах правой щеки. В чем одет был мужчина, а также состояние его здоровья не сообщаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-913-898-22-83, 8-913-383-30-14.

Напомним, в Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски 65-летнего грибника. Пенсионер ушел в лес и заблудился.

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