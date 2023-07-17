В Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски 65-летнего грибника

Пенсионер заблудился в лесу. Фото: архив КП

Днем 17 июля волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили сбор на поиски 65-летнего пенсионера. Грибник ушел в лес и заблудился. Информация об этом появилась в сообществе ПСО во ВКонтакте.

Известно, что пенсионер 172 сантиметра ростом, худой, с карими глазами и черными волосами. Был одет в светлую рубашку, коричневые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги и зеленую камуфляжную панаму. Сибиряк носит очки.

Утром он ушел в лес по грибы и перестал выходить на связь. Срочный сбор объявили в поселке Смоленском Мошковского района Новосибирской области. Время сбора: 19:45 и по мере готовности.

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