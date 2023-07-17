Мама на минутку отвернулась: в Новосибирске во время прогулки потерялись две маленьких сестры

Девочек быстро нашли местные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 16 июля в отдел полиции Первомайского района Новосибирска поступил звонок от местной жительницы — женщина потеряла двух малолетних дочек. К счастью, спустя несколько минут девочки уже были с мамой. О происшествии КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Девочки играли на улице. Мать отвлеклась буквально на минуту, вернулась, а дети ушли в неизвестном направлении. Женщина сразу обратилась в полицию.

К счастью, уже через несколько минут дежурный отдела принял еще один звонок — от другой женщины, которая нашла девочек на соседней улице.

На место выезжали полицейские. Целых и невредимых девочек передали маме. Они были в разлуке несколько минут.

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