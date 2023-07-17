Молодого сибиряка до смерти избили у ночного клуба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бийске у ночного клуба нашли труп 29-летнего парня. Оказалось, что его до смерти избили в ночь на 17 июля.

Следствие установило, что около трех часов ночи два посетителя кафе повздорили по незначительному поводу. Конфликт развивался рядом с заведением. Началась потасовка. В ходе драки 21-летний парень ударил 29-летнего противника по голове два раза.

Как пишет «Толк», бийчанин от полученных травм погиб на месте. На 21-летнего парня возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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