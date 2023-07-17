Строители четвертого новосибирского моста ответили стихами на обвинения в загрязнении воздуха

В группе компаний "ВИС" посоветовали искать источник пыли вне стройки. Фото: Vis-group.ru.

Группа компаний ВИС прокомментировала объяснения мэрии Новосибирска, почему левый берег города накрывают пылевые бури. И опубликовала информацию в соцсетях.

Сначала в телеграм-канале появилось видео с обзором строительных работ на левом берегу, как доказательство того, что причина пылевых бурь в другом.

А после опубликовало еще один пост.

– Мы получили несколько запросов новосибирских СМИ с просьбой прокомментировать заявление чиновников городской администрации. Можем лишь повторить прошлогодний ответ на такое же обвинение: источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий, – говорится в сообщении.

Из нового – компания опубликовала творчество одного из подписчиков:

Если дождь идёт и ветер, Кто за это всё в ответе? Если снег зимой идёт, Тот же задаём вопрос. Если пылью дышит нос – Виноват четвёртый мост.

Напомним, 23 июня специалисты МКУ «ДЕЗ» отобрали пробы атмосферного воздуха в районе стройки четвертого моста через реку Обь на улице Планировочной. В результате проведенного анализа проб отмечено незначительное превышение от 1 до 1,5 предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли).

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