«Остались приступы агрессии»: спасенный на субботнике медвежонок Тюбик прибыл лечиться в Санкт-Петербург

Медвежонка спасли на трассе в апреле. Фото: Предоставлено Дмитрием Шаховым

Медвежонок Тюбик, спасенный во время субботника, прибыл в центр реабилитации диких животных «Велес» под Санкт-Петербургом. Специалисты рассказали о состоянии медвежонка:

- Медвежонок родился в неволе и жил в неизвестных условиях, у него остались приступы агрессии. Но сейчас, после работы специалистов Новосибирского зоопарка, это нормальный ребенок. Мы заранее построили ему просторный вольер, осталась проблема с питанием. На содержание требуется почти полмиллиона в год – это еда, электричество, зарплата персонала, – рассказала КП-Новосибирск сотрудник центра помощи диким животным «Велес».

Волонтеры сообщили, что перелет Тюбика обошелся почти в 164 тысячи рублей, самым дорогим стал морской контейнер за 90 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2023 года новосибирцы нашли трехмесячного медвежонка на трассе между Кемеровской и Новосибирской областями

— Я ехал по трассе, когда увидел на обочине медвежонка. Он был один, без мамы, уже едва живой. Я его на руки взял, отнес в машину и повез домой. Там мы медвежонка отогрели, покормили детской смесью из бутылочки. Он пробыл у нас где-то неделю, пока я искал кого-то, кто сможет нам помочь, - рассказал КП-Новосибирск Артем, нашедший медвежонка.

Семья передала медвежонка волонтерам «Всероссийского общества охраны природы» во время субботника в Новосибирске. С помощью регионального минприроды медвежонка поселили в Новосибирском зоопарке, вскоре ему нашли постоянное местожительство в центре «Велес».

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