Мужчина без памяти и документов очнулся под деревом на трассе Новосибирск-Омск

Мужчина без памяти очнулся под деревом на трассе. Фото: https://vk.com/alternative.help

Автомобилисты нашли у новосибирской трассы мужчину с потерей памяти и без документов. Попутками он доехал до Омска, где его нашли полицейские. Об этом сообщают волонтеры движения «Альтернатива».

— Он очнулся на трассе под деревом. Попуткой доехал до Омска, где уснул на лавочке. Оттуда его забрала полиция — на скорой увезли в больницу. Не помнит ни имени, ни фамилии, ни кем работал. При себе из вещей большая сумка с меховой шапкой, толстовка, бритвенные станки, — указано в объявлении.

С собой у мужчины нет никаких документов. Сейчас он в больнице №11 города Омска. Волонтеры продолжают искать его родных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber