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НовостиОбщество17 июля 2023 10:33

Мужчина без памяти и документов очнулся под деревом на трассе Новосибирск-Омск

Волонтеры ищут его родных
Данила ШУЛЯК
Мужчина без памяти очнулся под деревом на трассе. Фото: https://vk.com/alternative.help

Мужчина без памяти очнулся под деревом на трассе. Фото: https://vk.com/alternative.help

Автомобилисты нашли у новосибирской трассы мужчину с потерей памяти и без документов. Попутками он доехал до Омска, где его нашли полицейские. Об этом сообщают волонтеры движения «Альтернатива».

— Он очнулся на трассе под деревом. Попуткой доехал до Омска, где уснул на лавочке. Оттуда его забрала полиция — на скорой увезли в больницу. Не помнит ни имени, ни фамилии, ни кем работал. При себе из вещей большая сумка с меховой шапкой, толстовка, бритвенные станки, — указано в объявлении.

С собой у мужчины нет никаких документов. Сейчас он в больнице №11 города Омска. Волонтеры продолжают искать его родных.

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