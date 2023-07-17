«Убивать не могу — так бы съел»: житель Новосибирска нашел кролика под своей машиной

Мужчина ищет хозяина кролика. Фото: предоставлено героем публикации.

Утро 17 июля у новосибирца началось с необычной встречи — он нашел кролика под своей машиной, когда собирался на работу. Сейчас мужчина ищет хозяина или желающего забрать животное.

— Живу по улице Ереванской в Заельцовском районе. Утром, когда на работу собирался, открыл машину и увидел, как под машиной что-то шевелится. Заглянул, а там кролик. Поймал его в мешочек и в гараж отвез. Убивать зверей не могу — так бы съел его, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Теперь местный добросовестно ищет возможного хозяина. По посту в соцсетях ему уже позвонил местный заводчик, готовый забрать ушастого. А пока серый кантуется в гараже и жует капусту.

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