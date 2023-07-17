В Новосибирском районе спасатели откачали утонувшего подростка

Летом вода - место притяжения для детей и взрослых. Фото: Служба МАСС/Телеграм.

В Криводановском сельсовете Новосибирского района спасли во время купания 12-летнего подростка. Мальчик наглотался воды.

– Инцидент произошел 14 июля в 6 часов вечера на карьере, – рассказал КП-Новосибирск начальник Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибирского района Юрий Плотников. – Мальчик был с родственниками. Они сразу обратились к спасателям, которые дежурили на посту, когда увидели, что он скрылся под водой.

Спасатели обследовали дно, и достали ребенка с метровой глубины. Он уже не подавал признаков жизни – успел наглотаться воды. Специалисты провели реанимационные действия, в том числе достали из дыхательных путей жевательную резинку. После того, как ребенок пришел в себя, его передали родным, которые увезли его в больницу.

– В карьере нет организованного пляжа, но местные жители здесь постоянно купаются. Так как там регулярно происходили трагедии, в том числе гибли дети, в этом году было решено оборудовать спасательный пост, где постоянно дежурят два человека, – рассказал Юрий Викторович. – В этом году это первый случай, когда потребовалась помощь спасателей.

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