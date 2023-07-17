В СНТ Новосибирска сторожевая собака прокусила руку местной

Собака повредила девушке нерв на руке. Фото: предоставлено героиней публикации.

Девушка попала в больницу с укушенной раной после прогулки по СНТ Новосибирска — напала сторожевая собака соседей. Местные возмущены тем, что пес внушительных размеров бегает без поводка и намордника, а присматривают за ним — нетрезвые люди.

— Мы были у берега, когда все случилось. Собака породы кане-корсо накинулась на моего пса, прикусила шпицу половину тела и хвост. Я начала прикрывать питомца собой и тоже получила 2 укуса. Они оказались довольно глубокими — долго не могли остановить кровь, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

По словам девушки, хозяева собаки были пьяны и не сразу осознали, что произошло. Попытки выяснить, почему потенциально опасная собака гуляла без надзора, ни к чему не привели.

В больнице девушке поставили диагноз: укушенная рана левого предплечья. Собака задела нерв на руке. Пострадавшая обратилась в полицию.

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