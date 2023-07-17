Новосибирское УФАС выявило картельный сговор на торгах по ремонту моста через Каменку

Из-за ремонта моста три компании получили крупные штрафы за сговор на торгах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирское УФАС раскрыло дорожный картель на 50 миллионов рублей. Антимонопольное законодательство нарушили сразу три компании – ООО «ЛАЙФ-КОМПАНИ», ООО СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д.А., сообщает пресс-служба ведомства.

– Компании ограничили конкуренцию на торгах по ремонту моста реки Каменка на улице Сибревкома в Новосибирске, – прокомментировали в Новосибирском УФАС. – Добросовестных участников ввели в заблуждение резким снижением цены и вынудили отказаться от конкурентной борьбы.

Таким образом компания «СибСтрой» смогла заключить контракт по приемлемой для себя цене – ровно 50 млн рублей, при начальной (максимальной) цене в 50 194 202,40 рублей.

Как стало известно, вышеуказанные компании использовали схему «таран». Так, два участника картеля, заявки которых заведомо не соответствовали требованиям документации, стремительно и последовательно снижали цену ниже рентабельной. А третий подавал ценовое предложение, приближенное к максимальному.

За сговор организациям грозят оборотные штрафы и уголовное дело.

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