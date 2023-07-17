В Ленинском районе Новосибирска 33-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

Девушку сбили на пешеходном переходе. Фот: ГАИ по Новосибирску.

Утром 17 июля в Ленинском районе Новосибирска 33-летнюю девушку сбили прямо на пешеходном переходе. О происшествии сообщает городская Госавтоинспекция.

— Водитель 53 лет был за рулем Subaru Impreza. Он наехал на девушку, идущую по «зебре» на улице Титова. На месте происшествия нет светофора, — пояснили в ведомстве.

В результате пострадавшую увезли в больницу. Пока неизвестно, какие именно травмы она заработала. На месте инцидента работает наряд ДПС — сотрудники выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее мы публиковали видео от очевидцев с места ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, где погиб мотоциклист. Трагедия произошла 16 июля.

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