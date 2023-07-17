Для продвижения местных производителей на электронных площадках будут использовать знак «Новосибирь»

Логотип «Новосибирь» хотят внедрить на карточки предложений товаров, работ, услуг поставщиков и производителей НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел меры поддержки местных товаропроизводителей. Данную тему подняли в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник, 17 июля.

Глава региона отметил, что для экономики Новосибирской области очень важны сферы логистики и торговли.

− Мы помним, что наличие мощных отраслей производства, распределения помогали нашей области переживать кризисы современной экономики, мира лучше, чем другим регионам. Продолжаем поддерживать наших! – высказался Андрей Травников.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров доложил губернатору о проектах, реализуемых правительством и направленных на поддержку местных товаропроизводителей.

На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общепита приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике региона. По оптовому товарообороту Новосибирская область лидирует в СФО. Если говорить про федеральный масштаб, регион занимает 10 место в России. По розничному товарообороту он на первом месте в СФО и на 12-том − в стране.

В общем объеме поставок в торговые сети доля товаропроизводителей Новосибирской области в среднем составляет от 20% в федеральные сети, до 50% − в региональные.

В 2022 и 2023 годах центр «Мой бизнес» поддержал в продвижении на международные рынки 81 компанию, 102 самозанятых, 60 компаний-экспортеров. Среди основных зарубежных направлений выставочных мероприятий − Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Армения и Саудовская Аравия. Кроме того, за счет средств областного и федерального бюджетов самозанятые могут размещать товарные позиции на электронных торговых площадках на условиях софинансирования. Благодаря этому компании выходят на зарубежные и отечественные маркетплейсы.

Начальник контрольного управления региона Светлана Шарпф доложила о мерах по вовлечению региональных производителей в государственные и муниципальные закупки. Важное направление такой работы – внедрение логотипа «Новосибирь» на карточки предложений товаров, работ, услуг поставщиков и производителей Новосибирской области в сервисах электронных магазинов торговых площадок. При закупках у единственного поставщика заказчик будет видеть продукцию региона, что позволит визуально выделять ее среди всех предложений о поставке.

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