Новосибирец стащил из квартиры экс-сожительницы телевизор и уснул с ним в кустах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. В дом на улице Крашенинникова через окно влез воришка. А вылез обратно уже с телевизором. Произошло преступление 15 июля. Известно, что полицию вызвал очевидец.

– Очевидец происшествия показал полицейским, куда пошел мужчина. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в 10 метрах от дома, он спал в кустах, держа в руках похищенный телевизор, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина задержали и доставили в отдел. Оказался злоумышленником ранее не судимый 37-летний мужчина. Он объяснил, что был пьян. Якобы таким образом хотел отомстить экс-сожительнице.

На мужчину возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас он подпиской о невыезде.

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