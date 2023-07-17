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НовостиОбщество17 июля 2023 8:07

Новосибирец стащил из квартиры экс-сожительницы телевизор и уснул с ним в кустах

Так он якобы хотел отомстить женщине
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирец стащил из квартиры экс-сожительницы телевизор и уснул с ним в кустах.

Новосибирец стащил из квартиры экс-сожительницы телевизор и уснул с ним в кустах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. В дом на улице Крашенинникова через окно влез воришка. А вылез обратно уже с телевизором. Произошло преступление 15 июля. Известно, что полицию вызвал очевидец.

– Очевидец происшествия показал полицейским, куда пошел мужчина. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в 10 метрах от дома, он спал в кустах, держа в руках похищенный телевизор, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина задержали и доставили в отдел. Оказался злоумышленником ранее не судимый 37-летний мужчина. Он объяснил, что был пьян. Якобы таким образом хотел отомстить экс-сожительнице.

На мужчину возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас он подпиской о невыезде.

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