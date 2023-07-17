В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в реке Бердь под Новосибирском

Вода в Берди стала ярко-зеленой. Фото: Анна МИТИНА

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды реки Бердь в Новосибирской области. Несколько дней назад местные жители пожаловались, что вода в реке приобрела неестественный зеленый цвет.

— Отбор проб воды реки Бердь происходит один раз в месяц в Центральном и Индустриальном районах Искитима. За май-июнь 2023 года санитарно-химические, паразитологические и микробиологические показатели соответствуют нормам. Норме не соответствует только содержание в воде колифагов. Но этот показатель не приводит к изменению цвета воды, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Колифаги — это вирусные бактерии, которые заражают другие бактериальные клетки. Они живут и размножаются в кишечнике человека и животных. Присутствие колифагов в воде означает, что река загрязнена фекальными отходами.

— В связи с этим были приняты меры по очистке береговой линии, установлены таблички «Купаться запрещено», также направлен запрос в администрацию Искитимского района для принятия дополнительных мер, — ответили в Роспотребнадзоре.

Ранее в минприроды Новосибирской области поясняли, что вода в Берди стала зеленой из-за цветения водорослей.

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